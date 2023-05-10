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Diyalekt tanıtımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Dijital Dil Öğretme Platformu (Diyalekt) tanıtımı Düzce’de eğitim müfettişlerine yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Dijital Dil Öğretme Platformu (Diyalekt) tanıtımı Düzce'de eğitim müfettişlerine yapıldı.


Düzce'de dijital dil öğretme platformunun çalışmaları başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Diyalekt projesi çerçevesinde Düzce'de eğitim müfettişleri eğitim aldı. Milli eğitim müdürlüğü Ek Binasında gerçekleştirilen toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Recep Ali Örten başkanlığında, tüm eğitim müfettişleri ve Müdürlük Şube Müdürü Yaşar Bilir katılım sağladı. Eğitim müfettişlerine tanıtılan Diyalekt ilerleyen günlerde öğretmenlere de aktarılacak.

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