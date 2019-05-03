Diyetisyen Emek “Oruç bir kilo verme yöntemi değildir”

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Seda Emek oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda önemli bilgiler verdi. Ramazanda sahur beslenmesinin iftardan daha önemli olduğunu vurgulan Diyetisyen Emek, “Yaklaşık 16 saat süren açlığa vücudu hazırlamak ve kas kayıplarını önlemek için mutlaka sahur yapılmalıdır. Midede uzun süre kalması nedeniyle protein içeriği yüksek besinler doğru tercihlerden olacaktır. Peynir, yumurta, yoğurt, süt gibi besinlerden en az birini içeren, kahvaltı tarzında bir sahur menüsü oruç tutmayı kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.

“Sahurda su içmek ihmal edilmemelidir”

Sahur menüsünde tuzlu besinlerden uzak durulması ve mutlaka meyve, hurma gibi lif içeriği yüksek, bağırsak dostu besinlerin yer alması gerektiğine işaret eden Emek, sahur yapılmadan tutulan orucun baş ağrısına ve halsizliğe neden olacağını söyleyerek sahur esnasında su içmenin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. İftar sofralarında uygulanacak basit ama önemli noktalara da değinen Diyetisyen Emek, “İftarda yemeğe besin değeri yüksek bir çorba ile başlamak ve ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika ara vermek çok önemlidir. Yemek çeşit sayısı artırılmamalı, iftar menüsü; çorba, ana yemek, salata, yoğurtlular ve yemekten 2 saat sonra 1-2 porsiyon meyve veya küçük bir porsiyon tatlı olarak planlanmalıdır. Makarna, pilav, hamur işleri ve kızartmalar kilo almaya sebep olur ve fazla tüketildiğinde kan şekeri dengesini bozarak iftar sonrası halsizliğe neden olur” dedi.

“Tamamen doymadan sofradan kalkılmalıdır”

“Oruç bir kilo verme yöntemi değildir” diyen Emek, “Oruç karaciğer, bağırsaklar, mide gibi birçok organın dinlenmesini sağlar fakat iftarda aşırı besin tüketmek ve gün boyunca boş kalan mideyi fazla doldurmak sindirim sisteminde şok etkisi yaratır. Gerçekten kilo vermek veya sağlıklı yaşamak isteyen biri her zaman olması gerektiği gibi iftarda da tamamen doymadan sofradan kalkmalıdır” şeklinde konuştu.

“Yapılan en büyük yanlışlardan biride asitli içecek tüketimidir”

Yapılan en büyük yanlışlardan birinin de asitli içecek tüketimi olduğunu kaydeden Diyetisyen Emek, “İftarda içilen bir bardak kola kan şekerinizi hızla artırır, iftar sonrası halsizliğe, şişkinliğe sebep olur. Vücuda su kaybettirerek böbreklerin yükünü artırır, karaciğeri yorar ve gün boyu yeterli kalsiyumu alamayan vücutta kemik ve diş hasarına neden olur” ifadeleri kullandı.