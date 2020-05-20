Doç. Dr. Kekeçoğlu: “Arılar olmazsa yarınlar olmaz”

Dr. Meral Kekeçoğlu, “Bal arıları dünyanın en önemli canlısı. Arılar olmazsa milyarlarca bitkiyi elle tozlaştırmak zorunda kalırız” dedi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Meral Kekeçoğlu 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bal arılarının dünyanın en önemli canlısı olarak seçildiğine dikkat çeken Dr. Kekeçoğlu, “İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği'nin, Earthwatch Enstitüsü'nde yaptığı son toplantıda arıların gezegenimizde yaşayan en önemli canlı olduğu ilan edildi. Dünyadaki tarımsal faaliyetlerin yüzde 70-80'i, arılar tarafından yapılan tozlaşmaya bağlıdır. Tozlaşmaya sağladıkları katkı ile sürdürülebilir çevre olgusunda oldukça önemli yere sahip olan bal arıları, modern tarımda birinci derecede tozlaştırıcı olarak kabul edilirler. Çünkü bal arıları günlerinin büyük bir kısmını kendi besinini elde etmek amacıyla bal özü ve çiçek toplayarak geçirirler ve bu sırada üzerlerine bulaşan çiçek tozlarını da bir çiçekten diğerine taşırlar. Bal arıları nektar ve polen toplamak için çiçeklere konduğunda rüzgar ile taşınamayacak büyüklükteki polenleri taşıyarak tozlaşmayı, aynı zamanda sebzelerin ve meyvelerin olgunlaşmasında rol oynayarak doğal floranın korunmasını sağlarlar. En önemlisi geleceğimizin gıda güvencesidirler. Yani arılar olmadan bu fauna olamaz” şeklinde konuştu.

“Arılar olmazsa milyarlarca bitkiyi elle tozlaştırmak zorunda kalırız”

Pandemi döneminde insanların çevreye ne kadar zarar verdiğinin anlaşıldığına işaret eden Kekeçoğlu, “Bilinçsiz yapılan tarımsal ilaçlama, çevresel kirlenme, küresel ısınma, baz istasyonları, genetiği değiştirilmiş ürünler, bitki biyoçeşitliliğinin azalması gibi faktörler 1. dereceden arıları etkileyen faktörlerdir. Arılar olmazsa milyarlarca bitkiyi elle tozlaştırmak zorunda kalırız. O yüzden arıları yaşatmak için çevreyi koruyalım” ifadelerini kullandı.

Arıların sadece çevre güvenliği açısından değil, sosyal yaşamlarının tüm insanlara model olması nedeniyle de önemli canlılar olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Kovan içerisinde ahenkle ve takım ruhuyla çalışırlar. Minimum enerji, maksimum kapasite ile çalışmayı başaran eşsiz bir canlı grubudur ve dünyanın en temiz canlısıdır” diyerek açıklamalarına devam etti.

“Arı kovanı adeta küçük bir ecza dolabı”

İnsanların arılar hakkında birçok şeyi yanlış bildiğini dile getiren Dr. Meral Kekeçoğlu, “Arılar durduk yere insanları sokmazlar. İşçi arılar bizi tehdit algıladıklarında sokar ve sonra ölürler. Arılar çiçekleri bizim gördüğümüz renklerde görmezler. Arı yalnızca bal yapmaz; arısütü, arı poleni, propolis, arı zehri, apilarnil, perga, balmumu gibi sağlık alanında kullanılan çok sayıda ürün üretir. Arı kovanı adeta küçük bir ecza dolabıdır” dedi.

Kekeçoğlu, “Dünya üzerinde zengin biyoçeşitliliğe sahip olan ve ekolojideki kilit canlılardan biri olan bal arılarının neslini devam ettirmek için çevreyi kirletmeyelim. İklim değişikliği ile savaşalım. Türkiye'de 5 farklı bal arısı alttürü ve birçok ekotip var. Bu çok büyük zenginlik, kıymetini bilelim; bitkileri ellerimizle tozlaştırmak zorunda kalmayalım. Bitkileri ve temiz su kaynaklarını zehirli kimyasallardan koruyalım. Pazardan ya da manavdan şekli ve tadı bozuk ürünler satın almak istemiyorsak arıların nefes almasını sağlayalım, havayı kirletmeyelim. Çünkü arılar olmazsa yarınlar olmaz” dedi.