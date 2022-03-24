Doç. Dr. Turhan Anabilimdalı Başkanı oldu

Dr. Yalçın Turhan atandı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atamalar devam ediyor. Bu kapsamda Ortopedi servisinde Prof. Dr. Zafer Orhan'ın emekli olması ile boşalan koltuğa 2011 yılından beri Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde bulunan Doç. Dr. Yalçın Turhan atandı. Özellikle çocuk ortopedi alanında yaptığı çalışmaları ile bilinen Doç. Dr. Yalçın Turhan, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını almasının ardından 2011 yılında Düzce'de göreve başladı. Son 8 yıldır Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hastalara sağlıklarını kazandıran başarılı Doç. Dr. Yalçın Turhan, 2 yıldır ise Doçent olarak görev yapıyordu.