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Doğa ve spor birleşti, yüzler güldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün her hafta gerçekleştirdiği "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" projesi çerçevesinde yüzlerce öğrenci doğada yürüyüş yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün her hafta gerçekleştirdiği "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" projesi çerçevesinde yüzlerce öğrenci doğada yürüyüş yaptı.


Her hafta farklı bir rotasyonda gerçekleştirilen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" projesi bu hafta Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Doğa ve sporun birleştiği programda katılımcılar, 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda öğrencilere kahvaltı ikramı yapılırken, programda doğa ve sporun birleşmesi ile öğrencilerin yüzlerinin güldüğü görüldü.

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