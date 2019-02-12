Doğada zaman, mekan ve algı anlatılarak meşe ormanlarının önemine değinildi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Konferanslar Serisi'nin (OFKS) 38.'sinde “Doğada Zaman, Mekan ve Algı ile Meşe Ormanlarının Önemi” anlatıldı.

Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Doğa Derneği Üyeleri Alen Mevlat ile Itri Levent Erkol'un sunum yaptığı konferansa; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi. Programın ilk sunumunu gerçekleştiren Itri Levent Erkol, zamanın önemine değinerek tarih öncesinden itibaren insanların zamanı belirleyebilmek için yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. Zamanın belirlenmesi ile birlikte insan hayatında bir takım kolaylıkların olduğunu ifade eden Erkol, zamanla birlikte mekanın da doğal hayata etki ettiğini dile getirdi. Canlılarda zamana ve mekana bağlı olarak çeşitli döngülerin meydana geldiğini katılımcılarla paylaşan misafir konuşmacı, doğada belirli türlerin yaşadığı eko bölgelerin oluştuğunu söyledi. İnsanların ve hayvanların doğayı algılama özelliklerinin birbirlerinden farklı olduğuna dikkat çeken Itri Levent Erkol, sürdürülebilir bir yaşam için doğal olguların yani ekosistemin bozulmaması gerektiğini vurguladı. Itri Levent Erkol'un sunumunun ardından “Meşe Ormanları” başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Alen Mevlat, meşe ormanlarının biyoçeşitlilik açısından zengin olduğunu ve bu ormanların değişik türlerde birçok hayvana ev sahipliği yaptığını ifade etti. Endüstriyel tarıma geçilen bazı bölgelerde meşe ağaçlarının kesildiğine işaret eden konuşmacı, Doğa Derneği olarak çeşitli yerlerde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Doğa Derneği Üyeleri Alen Mevlat ve Itri Levent Erkol'a yaptıkları başarılı çalışmalar ve sunumları için Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy ile Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Eşen tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.