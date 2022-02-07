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Doğal güzellikler incelendi

DÜZCE (İHA) – Türkiye’nin en büyük doğal parkurları ve dış mekan alanlarını vatandaşlara ulaştıran İlker Tulunay, Düzce’ye gelerek doğal güzellik alanlarında incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en büyük doğal parkurları ve dış mekan alanlarını vatandaşlara ulaştıran İlker Tulunay, Düzce'ye gelerek doğal güzellik alanlarında incelemelerde bulundu.


Doğal güzellikleri, turistik alanları ile binlerce turisti ağırlayan Düzce, Türkiye'nin en büyük dış mekan alanlarını vatandaşlara ulaştıran İlker Tulunay'ı ağırladı. Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Parlak ile Düzce'nin dış mekan potansiyelleri arasında görülen güzergahlarda incelemelerde bulunuldu. Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen köyünde bulunan Rafting parkuru, Gölyaka Kültür Park ve şelaleler tek tek ziyaret edilerek incelemeler yapıldı.

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