Doğal güzellikleri kirletmeyin uyarası

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin doğal güzelliklerini ziyaret eden piknik yapan kendini bilmezlerin çevreye attığı çöpler Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından temizlendi.

Düzce'nin Korugöl, Aydınpınar Şelaleleri ve Güzeldere Şelalesi tabiat parklarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre temizliği yapıldı.

Şube Müdürlüğünden çevrenin kirletilmemesi uyarısı yapılarak, “Sağlıklı bir çevrede yaşamak insanın en temel haklarından biridir. İnsan yaşadığı çevrenin düzenini bilmeli ve bu düzene uygun şekilde hareket etmelidir. Ne yazık ki bu basit kurala biz insanlar çoğu zaman uymayı başaramıyoruz. İnsanoğlu sorumsuzluğu ile yine insanoğlunun temiz bir çevrede yaşama hakkını gasp ediyor. Korunan alanlarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızdan çevre temizliğine dikkat etmelerini ve çöplerini yerlere atmamalarını rica ediyoruz” denildi.