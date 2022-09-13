Doğalgaz platformunda çalışan işçi yaralandı

Batı Karadeniz Bölgesi Akçakoca'nın 8,5 mil açığında bulunan doğalgaz plartformunda iş kazası meydana geldi. 112 ekipleri Sahil Güvenlik botu ile yaralıyı getirilerek tedavi altına alındı.

Kaza Karadeniz'de Akçakoca açıklarında ki doğalgaz arama platformundan meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Romanya'dan Doğalgaz borularının tamiri için gelen Vasili Ciochina ismindeki işçi çelik halatın kopması sonucu sabaha karşı ayağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın üzerine sağlık ekipleri Akçakoca limanından Sahil Güvenlik Botu ile 8,5 mil açıktaki doğalgaz platformuna gitti. Ayağında kırıklar olan Vasili Ciochina, sahil güvenlik botuna alınarak limana getirildi. Hazırda bekleyen ambulansa konulan yaralı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.