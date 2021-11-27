Doğaseverlere yeni yol güzergahı

Düzce'nin Aydınpınar Köyünde bulunan ve yaklaşık 700 metreden oluşan Aydınpınar şelale yolunun 285 metrelik kısmı Düzce Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Yol güzergahında seyir terasları ve mola noktaları oluşturuldu. Kalan kısımlarda ise 2022 yılında çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada tüm doğaseverler Aydınpınar Tabita Parkı'na davet edildi.

Yapılan açıklamada, dere yatağındaki suyun 50 metre yükseklikten döküldüğü belirtilerek “2. Şelaleye yürüyüş yolu Düzce Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü destekleri ile 2021 yılı içerisinde tamamlanmış olup doğaseverlerin hizmetine sunulmuştur. Şelale yolu yaklaşık 700 metreden oluşmakta olup 2021 yılında 285 metrelik kısmının yolu tamamlanmıştır. Yol güzergahında seyir terasları ve mola noktaları oluşturulmuştur. Diğer kısımlarda ise 2022 yılında çalışmalara devam edilecektir. Tüm halkımızı ve doğaseverleri yürüyüş yolu yapılan 2. şelalemizi görmeye davet ediyoruz” denildi.