Doğaya buğday, yonca ve saman bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmaya devam ediyor. Ekipler belli aralıklarla yüksek kesimlere kadar çıkıp yaban hayvanları içi buğday, yonca ve saman bıraktı. Yemleme çalışmalarının kış ayları boyunca belirli aralıklarla devam edeceğiz bildirildi.