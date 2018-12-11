Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Doğaya Dönüş Atölyesi” etkinliği, iki gün süresince gerçekleştirilen farklı atölye çalışmalarının ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda açılışı yapılan ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden ünlü Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar'ın söyleşisiyle başlayan etkinliğin ilk gününde, “Koku Atölyesi” ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Kimyager Sevil Gülsoy, “Sabun Atölyesi” ile Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Göksu bilimsel çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Doğaya Dönüş Atölyesi etkinliğinin ikinci gününde ise Kozmetolog-Yazar Seda Sakacı, “Krem Atölyesi” ile katılımcılarla buluştu. Avrupa Birliği ülkelerince kabul edilen doğal kozmetik şartlarından bahseden Seda Sakacı, doğal ürünlerin insanın organik yapısı ile uyumlu olması gerektiğini belirterek insan sağlığını tehdit edebilecek maddelerin, formüllerin içinde yer almaması uyarasında bulundu. Cilt bakım sıralamasından da söz eden davetli konuşmacı, kozmetik ve vücut bakım ürünlerinde bedenimize zarar veren sentetik katkı maddeleri hakkında da bilgi vererek uygulamalı olarak Krem Atölye çalışması gerçekleştirdi.

Programın bir diğer konuşmacısı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Dr. Ahmet Bircan Tınmaz ise “Uçucu Yağlar ve Tıbbi Bitki Ticareti” başlıklı sunumunda, tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya ticaret piyasasındaki yeri ve önemine değindi.

Narenciye ve nane yağlarının, dünya uçucu yağ pazarında başı çektiğini ifade eden Dr. Ahmet Bircan Tınmaz, ülkemizin yıllar itibariyle uçucu yağ ihracatı ve dünyada tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler hakkındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Tıbbı ve aromatik bitkilerin, işlenişinin ve kullanımının katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldığı “Doğaya Dönüş Atölyesi” etkinliğinin son bölümündeyse katılımcılar, Düzce Konaklı At Çiftliği'ndeki programın “Doğa Yürüyüşü/Tıbbi Bitkilerimizi Tanıyalım” bölümüne katıldı. Programda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Kimyager Sevil Gülsoy alandaki bitkileri tanıtarak ziyaretçileri bilgilendirdi.