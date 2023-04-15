Doğayı korumak için bu uygulamaya geçin

Bilsoft Yazılım İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Aydın, e-fatura ile doğayı korumaya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geleneksel fatura işlemleri kağıt tüketimi ve çevre kirliliği konusunda ciddi etkilere sahipken, e-fatura sistemi bu sorunların önüne geçmek için çözüm sunuyor. İşletmelerde e-fatura işlemlerinin yaygınlaşması ve tercih edilmesi doğal kaynaklarımızın korunması açısından büyük bir önem taşımakta.

İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Aydın çevre dostu bir geleceğin temellerinin atılması için e-faturaya geçilmesi gerektiğini belirterek, "Kağıt üretimi, orman alanlarındaki tahribat, enerji tüketimi ve su kaynaklarının kullanımı gibi pek çok faktör nedeniyle çevre dostu bir gelecek için kağıt tüketiminin azaltılması son derece önemli hale geldi. E-fatura sistemi bu noktada önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye'de de son yıllarda e-fatura kullanımının artmasıyla çevrenin korunması amacı güçleniyor. Kağıt tüketiminde yüzde 60'a varan azalma, posta ve kargo taşımacılığındaki düşüş, çevre dostu bir geleceğin temelini oluşturuyor" dedi.

"Masrafların büyük bir bölümünü ortadan kaldırıyor"

E-fatura işlemleri sadece çevreye değil, işletmelerin maliyet ve zaman açısından da tasarruf yapmasına yardımcı olduğunu söyleyen Aydın “Geleneksel fatura işlemleri, baskı, posta ve kargo masrafları gibi çeşitli maliyetler gerektirirken, e-fatura işlemleri bu masrafların büyük bir bölümünü ortadan kaldırıyor. e-Fatura sistemi ise otomatik olarak veri girişi gerçekleştirildiğinden, hata oranını azaltarak işletmelerin verimliliğini arttırıyor. Bu nedenle, e-fatura sistemi kullanımının yaygınlaşması bekleniyor. Bilsoft Yazılım olarak işletmelerin e-faturaya geçerek doğaya katkı sağlaması adına e-fatura programına tam entegre bulut tabanlı ön muhasebe programlarıyla sürece destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.