Doğu Marmara'da en az konut Düzce'de satıldı

Doğu Marmara Bölgesinden en fazla konut Kocaeli'de en az konut ise Düzce'de satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Doğu Marmara Bölgesi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde Eylül ayında satışı gerçekleşen konut sayılarını açıkladı. Buna göre en çok konut satısı Kocaeli'nde gerçekleşirken en az konut satışı Düzce'de gerçekleşti.

Kocaeli'de 3 bin 582 konut, Sakarya'da 2 bin 152 konut, Yalova'da bin 464 konut, Bolu'da 743 konut ve Düzce'de ise 714 konutun satıldığı bildirildi.