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Doğu Marmara'da en az konut Düzce'de satıldı

Doğu Marmara Bölgesinden en fazla konut Kocaeli’de en az konut ise Düzce’de satıldı.

Doğu Marmara Bölgesinden en fazla konut Kocaeli'de en az konut ise Düzce'de satıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu Doğu Marmara Bölgesi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde Eylül ayında satışı gerçekleşen konut sayılarını açıkladı. Buna göre en çok konut satısı Kocaeli'nde gerçekleşirken en az konut satışı Düzce'de gerçekleşti.


Kocaeli'de 3 bin 582 konut, Sakarya'da 2 bin 152 konut, Yalova'da bin 464 konut, Bolu'da 743 konut ve Düzce'de ise 714 konutun satıldığı bildirildi.

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