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Doğu Türkistan parkı mis gibi kokacak

Düzce Belediyesi Asar Deresi Saatçigil Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Doğu Türkistan Parkını ağaçlandırma çalışması yaptı.


Düzce Belediyesi tarafından Asar Deresi kenarında inşa edilen Doğru Türkistan Parkında peyzaj çalışmaları yapıldı. Ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hem kokusu hem görüntüsü ile dikkat çekecek türde ağaçların dikimini gerçekleştirdi. Ekipler park alanı içine 6 adet konik sedir, 3 adet ıhlamur, ibreli ladin ve Japon ağacı dikildi. Düzce ile özdeşleşen ıhlamur kokusunu her parka taşıyacaklarını ifade eden ekipler, peyzaj düzenlemelerinin çalışma planı çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

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