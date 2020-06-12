Dolu beklentisi katlı otoparkı doldurdu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Motoroloji tarafından sarı alarm verilmesi nedeniyle vatandaşlar dolu beklentisine karşılık katlı otoparkı doldurdu.

Düzce'de etkili olan yağış sonrasında vatandaşlar dolu yağışı beklentisine karşılık araçlarını katlı otoparka çekti. Düzce Valiliği ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Düzce ve bölgesinde sarı alarm vermesinin ardından şiddetli fırtına ve yağış Düzce'de etkili olmaya başladı. Bazı yüksek kesimlere dolu yağışının düşmesinin ardından vatandaşlar şehir merkezinde araçlarının zarar görmemesi için katlı otoparkın yolunu tuttu.