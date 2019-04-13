Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

TEM otoyolu Düzce kesiminde akşam saatlerinde başlayan dolu ve yoğun yağmur, otoyol trafiğini olumsuz etkiledi. Otoyol kenarları beyaza büründüğü dolu yağışı nedeniyle araçlar otoyolda ilerlemekte zorlandı. Dolu nedeniyle otoyolda ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler ise otomobillerini üst geçitlerin altına park ederek doludan korunmaya çalıştı.

Otomobil yoldan çıktı

Yağış nedeniyle TEM ve D-100 karayolunda kazalar meydana geldi. Gümüşova rampaları mevkiinde Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Rahmi A. idaresindeki 34 BFT 837 plakalı otomobil, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu. Ağaçlık alanda sürüklenen otomobil, çok sayıda ağacı devirerek durabildi. Kaza yapan aracın plakası ise ağacın üzerinde kaldı. Büyük hasar alan araçta bulunan 2 kişi ise yara almadan kurtuldu.