Dönem açılışı gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol gereğince Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın alanına giren Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2019-2020 eğitim öğretim sezonu düzenlenen törenle başladı.

Düzenlenen törene DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ, Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Şahin, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz, okul yönetimi ve öğretmenler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz, yeni eğitim öğretim sezonunun tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini dilerken, geçen yıl görev alan ve bu yıl farklı okullara giden öğretmenlere, bu yıl okulun bünyesine katılan öğretmenlere teşekkür etti.

Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, TOBB'un geliştirdiği bu projeyi olumlu bulduklarını söyledi. Ülgen, iş dünyasındaki yetişmiş personel eksiğinin meslek liseleri aracılığıyla tamamlanacağını belirterek, bu noktada Ticaret ve Sanayi Odaları'nın da konuya dahil olmasının büyük önem arz ettiğine işaret etti.

Meslek Liseleri ve Yüksek Okul ile birçok projede bir araya geldiklerini söyleyen Düzce TSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, gerek okulun teknik ihtiyaçlarının karşılanması gerekse yeni projelerde birlikte çalışarak okulun eğitim ve başarı seviyesini üst sıralara çıkarmaya gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.