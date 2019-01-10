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Donmak üzere olan Şahin'e vatandaş sahip çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de çöp konteyneri yanında tüfekle vurularak yaralanmış halde bulduğu şahini evine götürerek ısınmasını sağlayan duyarlı vatandaş, daha sonra yaralı hayvanı tedavi edilmesi için milli parklar müdürlüğüne teslim etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çöp konteyneri yanında tüfekle vurularak yaralanmış halde bulduğu şahini evine götürerek ısınmasını sağlayan duyarlı vatandaş, daha sonra yaralı hayvanı tedavi edilmesi için milli parklar müdürlüğüne teslim etti.



Olay Düzce Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çelebi, sabah saatlerinde çöp konteynerinin yanında karlar içinde bir şahin buldu. Şahinin yaralı ve soğuktan donmak üzere olduğunu gören Çelebi, hayvanı evine getirerek elektrikli soba önünde ısınmasını sağladı. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen şahinle uzun süre ilgilenen Çelebi, hayvanın tedavi olması için durumu Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.



Hayvanın tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşmasını ümit ettiğini söyleyen Çelebi, “Hayvancık, saçmayla vurulmuş. Çöpün kenarında donmuş bir şekilde bulduk. Bu soğuklarda insan da üşüdüğü için, hayvan da bir candır, onu da Allah yaratmıştır. Ona sahip çıktım. Ocağın başına getirdim. Milli Parklar müdürlüğünü aradım" dedi.

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