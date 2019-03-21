Down sendromlu çocukları ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay down sendromlu çocuklar ve aileleri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, Belediye Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, kahvaltı buluşmasında Düzce Özel Eğitim Okullarında öğrenim gören Down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Program hakkında açıklamada bulunan Nursel Ay “+1 kromozom hiçbir fark teşkil etmez biliyorsunuz, onlar bizim çocuklarımız. Doğru eğitim sayesinde onlar da sosyal yaşama katılabilir. Burada da görüyorsunuz hepsi okullarına devam ediyor, başarılılar. Tabii bu konuda tebriklerin en büyüğü annelerine. Bu meşakkatli yolda onların emeği karşılanamaz. Bugün burada bizimle birlikte oldukları için de hem çocuklarımıza hem annelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.