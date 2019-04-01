Dr. Faruk Özlü “Kazanan Düzce'dir”

Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimleri ardından yaptığı yazılı açıklamada seçimlerin geride kaldığını, kazanın Düzce olduğunu ve çalışma vakti olduğunu söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası kesin olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü, seçimlerin geride kaldığını ve çalışma vakti olduğunu söyledi. Başkan Özlü, “31 Mart yerel seçimlerinde, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Düzceli hemşerilerimin desteği, güveni ve teveccühleri doğrultusunda Düzce Belediye Başkanı seçilmiş bulunuyorum. Yaklaşık 4 ay devam eden seçim kampanyam boyunca bana destek olan, benimle birlikte yol yürüyen, çalışan, yorulan tüm teşkilat başkanlarımıza, üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize ve gönüllü kardeşlerime teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu yoğun süreçte benimle birlikte yorulan ve varlıklarından güç aldığım sevgili eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bana Düzce'ye hizmet etme yolunda büyük destek olan, Düzce'ye gelerek bizleri onurlandıran, ilham veren Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize, Düzce'ye gelerek kampanyamıza destek olan bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Seçim startının verildiği günden bugüne kadar, siyasi ahlaki ve insani değerlerin ve nezaket ölçülerinin dışına çıkmadan, yapıcı ve uzlaşmacı bir kampanya yürüttüm. Belediye seçimlerini hiçbir koşulda kişiselleştirmedim. Sadece projelerime odaklandım ve Düzce'mize ilişkin hayallerimi hemşerilerimle paylaştım. Düzce bizim evimiz dedim. Bu evin içinde ki tüm kardeşlerime eşit ve adil davrandım. Bu duruşum, Belediye Başkanlığım sürecinde de muhakkak devam edecek. Partimin ve şahsımın bu tavrına aynı biçimde nezaket ölçülerinde karşılık veren diğer siyasi partilerin adaylarına ve tercihi ne olursa olsun sandığa giderek Düzce'miz ve ülkemiz için oy kullanan tüm seçmenlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Seçimler geride kaldı”

Özlü, Düzcelilerin güvenine layık olacaklarını belirterek “Artık, seçim geride kalmıştır. Düzceli kardeşlerimin iradesi sandığa yansımış ve Düzce'miz kazanmıştır. Şimdi Düzce için gece gündüz çalışma, vaatlerimizi ve projelerimizi yerine getirme, hemşerilerimizin desteğine ve güvenine layık olma vaktidir. Düzce'yi sadece belediye hizmetleri ile değil, sanayisiyle, üretimiyle, tabiatıyla, eğitimiyle, bilimiyle, teknolojisiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, tarımıyla, sanatıyla, kültürüyle ve turizmiyle göz dolduran, parmakla gösterilen, örnek bir marka şehir haline getirmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları ilanının ardından mazbatamı alıp görevime başlayacağım. Düzceli kardeşlerimin oylarıyla bana tevdi ettikleri Belediye Başkanlığı görevinin, büyük bir onur ve aynı zamanda sorumluluk olduğunu biliyorum. Kampanyam boyunca da belirttiğim gibi; bana verilen bu büyük emanete sahip çıkacağım” ifadelerini kullandı.