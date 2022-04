Dr. Yılmaz: "Erken teşhis kişi hayatını da, ülke ekonomilerini de kurtarıyor"

Yasin Yılmaz, "Erken teşhis kişi hayatını da, ülke ekonomilerini de kurtarıyor" dedi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kanserin önemli bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kanser, yüksek tedavi maliyetleri sebebiyle ülkelerin ekonomisinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara sebep olmaktadır. Oysa hastalık erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Dünya genelinde her 5 erkekten birinde ve her 6 kadından birinde hayatları boyunca kanser gelişmesi beklenirken, her 8 erkekten birinin, her 11 kadından birinin ise kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği ön görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Erken teşhis önemli"

Erken teşhisin önemine değinen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Erken teşhis kişi hayatını da, ülke ekonomilerini de kurtarıyor. Yine gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve uzun süre maruz kalması ile birlikte gerek tanı konacak kanser olgu sayısının gerekse bahsi geçen hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün artması beklenmektedir. Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30- yüzde 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır"