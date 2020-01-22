Dr. Yılmaz, “Salgın yok mevsimsel hastalık var”

Yasin Yılmaz, hastanelerin acil servislerindeki yoğunluk yaşanması ile ilgili olarak salgın olmadığını ancak mevsimsel hastalıklar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde doluluk olduğunu dile getirdi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, mevsimsel hastalıklar dışında Düzce'de bir rahatsızlığa rastlanmadığını belirterek, gribal enfeksiyonlarında mevsimsel olarak normal olduğunu ifade etti. Dr. Yılmaz; “Mevsimsel grip ile alakalı havaların değişimi ile alakalı çocuklarda ve yetişkinlerde geçen yıllara oranla aynı seviyede devam ediyor. Bununla ilgili sağlık bakanlığımızın bir uyarı sistemi var. Takip ediyoruz. Bunun haricinde acil servisimizde yüzde 10 civarında bir artış söz konusu. Öncelikle korunma yöntemlerine dikkat etmek lazım. Mevsimler ile alakalı olarak el hijyeni, kirli eller ile gözler ağız veya çeşitli organlara temas edilmemesi lazım. Bunun dışında hastalığı olan kişilerle yakın temastan uzak durulması lazım. Diğer yönden de olayı değerlendirdiğimizde hapşırma gibi durumlarda bir kağıt mendil kullanmak lazım. Eğer elimizde kağıt mendilimiz yoksa da kolumuzun iç yönüne hapşırarak dışarıya vücudumuzdaki virüsleri dışarı yaymayacak şekilde planlamak lazım” dedi.

“Vatandaşlarımız öncelikle aile hekimlerini tercih etsinler”

Hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunlukla ilgili olarak ta açıklama yapan Dr. Yasin Yılmaz; “Acil servisimizdeki yoğunlukla alakalı gerekli tedbirleri başhekim arkadaşımız ilgileniyor. Bunun dışında da vatandaşlarımız özellikle aile hekimlerini tercih ederler ise daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu gibi havalarda beklediğimiz sayılarda geçen yıl ve ondan önceki yıllarda aynı seviyelerde hastamız var. Sadece acil servislerimize biraz daha fazla müracaat bulunuyor. Bununla ilgili vatandaşlarımız aile hekimlerine yönlenirse daha iyi olur. Onun dışında okullar tatil olduğu için çocuklar özellikle bir takım ameliyatlar ve bir takım kontroller için vatandaşlarımız getiriyor. Vatandaşlarda doğal olarak çocuklarının tatil olduğu dönemlerde cerrahi operasyon ve tedavilerini yaptırmak istiyorlar. Öyle bir yoğunluğumuzda var. Bunun dışında genel manada arkadaşlarımız takip ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Bol sebze ve meyve tüketsinler”

Yılmaz, hastalıklardan korunmak için ise vatandaşların sebze ve meyveye beslenmede ağırlık vermesi gerektiğini belirterek; “Vatandaşlarımızda bol sebze bol meyve C vitamini ile zengin beslenirse İnşallah daha sıkıntısız bir kış dönemini geçireceklerini düşünüyoruz. Bütün Dünya'da kuzey yarım kürede özellikle bu dönemde Kasım, Aralık ve Ocak aylarında belli bir mevsimsel gripte enfeksiyonda belli bir yükselme olur. Bizim buradaki kısasımız bir önceki yıllarla oranına bakmak. Bir önceki yıllarla aynı devam ediyor. Beklenen bir durum ona göre de tedbirlerimizi aldık çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha önce bu konu ile ilgili olarak vatandaşlarımız ile bilgilendirme yapıldı. Sayın bakanımızın bir açıklaması oldu. O minvalde vatandaşlarımız dikkat eder sebze ve meyve türü besinler ile C vitamininin zengin besinleri ile beslenirlerse daha iyi olur diye düşünüyoruz. Aile hekimlerimiz bu konularda etkili ve yetkililerdir. Onlar daha iyi olabilir. Duruma göre vatandaşlarımızda ateşi olan çocukların veya kendilerine göre ihtiyaç halinde acil servislerimizi istedikleri gibi kullanabilirler” dedi.