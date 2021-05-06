Drone destekli denetimler devam ediyor

Korona virüs salgını sonrasında başlatılan 17 günlük tam kapanma ile ilgili olarak Düzce'de şehrin dört bir yanında denetimler devam ediyor. Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini yapıyor. Denetimler esnasında şehre giriş yapacak araçların seyahat izinleri kontrol edilirken, kısıtlamadan muaf olup olmayanlarda denetleniyor.