İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Drone destekli denetimler devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini sürdürüyor.


Korona virüs salgını sonrasında başlatılan 17 günlük tam kapanma ile ilgili olarak Düzce'de şehrin dört bir yanında denetimler devam ediyor. Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli tam kapanma denetimlerini yapıyor. Denetimler esnasında şehre giriş yapacak araçların seyahat izinleri kontrol edilirken, kısıtlamadan muaf olup olmayanlarda denetleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.