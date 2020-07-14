DTS Başkanı Şahin, “15 Temmuz hain kalkışmayı unutmadık unutturmayacağız”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, 15 Temmuz için “15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmanın; Türk devletinin işgali, Türk Milleti'nin esareti ve Türk demokrasisinin hançerlenmesine yönelik bir ihanet ve acımasız bir terör saldırısı olduğunu unutmadık, unutmayacağız” dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında “15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmanın; Türk devletinin işgali, Türk Milleti'nin esareti ve Türk demokrasisinin hançerlenmesine yönelik bir ihanet ve acımasız bir terör saldırısı olduğunu unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye pranga vurulmak istenmiş, millet iradesi Türk ve Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğramıştır. Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Türkiye'nin diz çökmesi ve milli varlığın tümden yıkılması maksadıyla Türk milleti tam kalbinden hançerlenmiştir. Milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması ve asker kıyafetine bürünen canilerin vatandaşlarımıza silah doğrultması birer ihanet simgesi olarak tarihe geçmiştir. Tarih, milletin hafızasıdır. Tarihte her zaman önemli bir konuma ve itibara sahip olan milletimiz, 15 Temmuz Milli Direnişiyle dünyaya bir kez daha örnek teşkil edecek bir olaya imza atmıştır. Bu olay ile milletimiz, tüm dünyaya halkın iradesi üzerinde başka bir güç olmadığını ispatlamıştır.

Şunun özellikle bilinmesi isteriz ki; hiçbir bahane demokrasiden kopuşa, silahlı müdahaleye ve ara rejim özlemlerine dayanak teşkil edemeyecektir. 15 Temmuz gecesi göstermiştir ki, hiçbir ihanet odağı ayağa kalkan milli ruh ve demokrasi inancımızın karşısında duramayacak, Türk milleti yenilmeyecek, Türk devleti yıkılmayacaktır. 15 Temmuz'da Türkiye, en zor demokrasi sınavlarından birini vermiştir. Demokrasimizin, hiçbir kuvvete teslim olmayacak kadar dik durduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak bunu açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. 15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçmiş olmakla birlikte, toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde iş dünyasının üzerine düşen büyük sorumlulukların farkındayız. Ülkemizin ve milletimizin refahı için tüm imkanlarımızla kalkınma hamlesine katkıda bulunacağız. Düzce iş dünyası olarak da ülkemizin 500 milyar dolar ihracat hedefine mümkün olan en üst düzeyde katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz 2016'da devletimize ve milletimize kasteden canilerin gerçekleştirmeye çalıştıkları hain darbe planı sürecinde tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu.