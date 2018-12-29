DTSO 2018 yılı son meclis toplantısı yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) 2018 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda oda mizanları ve yönetim kurulu önergeleri görüşülürken, 2019 yılı tahmini bütçesi de meclis üyelerinin görüşüne açıldı.

Meclis toplantısında söz alan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Kasım ayında gerçekleştirilen oda faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı. Şahin, "MARKA Teknik Destek programı kapsamında hazırlanan ve 3 grup halinde 3 gün olarak yürüttüğümüz Temel İş Hukuku ve Özlük Dosyası Hazırlama Eğitim projesi, bu ayın ilk haftası içinde başarı ile tamamlandı. 60 kişi eğitime katıldı ve sertifikalarını aldı. Bu 3 günlük eğitimde katılımcılardan hiçbir kopma olmadı ve herkes eğitimin tamamına katıldı. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, böyle bir proje İlk defa bizim tarafımızdan yapıldı. Bildiğiniz gibi biz bu eğitim projesini işçi ve işveren arasındaki iş uyuşmazlıklarının çözümünde olumlu bir katkı sağlamak, bazı yükümlülüklerin zamanında yapılması konusunda farkındalık yaratmak üzere gerçekleştirdik. Geçen ay meclis toplantısında bahsettiğim, yine MARKA Teknik Destek programı kapsamında hazırladığımız 5 günlük dijital pazarlama eğitimi projesi için başvurumuzu tamamladık. Bu eğitim üyelerimize internet ve sosyal medya üzerinde nasıl ticaret yapılır ve yeni müşteriler bulunur konusunda yardımcı olacak. Günümüzde interneti kullanarak dijital pazarlama yapmayan işletmeler eninde sonunda piyasadan silinecek. Bu konuya hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu ay Amerikan Büyükelçiliğinin açtığı bir hibe çağrısına bir sosyal girişimcilik projesi sunduk. Ayrıca Karadeniz havzası sınır ötesi işbirliği programına da Trabzon Ticaret Borsası ile Stratejik Ortaklıklar Programı için de Yıldız Üniversitesi Teknopark ile ortak proje başvurusu yapıyoruz. Bildiğiniz üzere dün Emeklilik Gözetim Merkezi ve Habertürk kanalı ile işbirliği halinde bir program yaptık. Asıl konu bireysel emeklilik sistemi idi ancak bir bu vesile ile Düzce'yi ulusal alanda tanıtmak için de çalıştık. Başarılı bir program olduğunu düşünüyorum. Düzce'yi tanıtmak adına bu türdeki programları sıklaştırmak gerekiyor. Program Asgari Ücret ile ilgili Meclis Grup konuşmaları dolayısıyla cuma günü banttan yayınlanacak. Şu anda Mayıs ayında Düzce'de bir fuar organizasyonu yapmak için çalışıyoruz. Fuar karma bir fuar olacak ve tarım, hayvancılık, gıda, sanayi, ticaret ve turizm temalı olacak. Fuar yeri olarak kalıcı konutlarda Pazar yerini düşündük ve burasını talep etmek üzere Belediyeye resmi yazı da yazdık. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler vereceğiz. Bu şekilde Düzce'yi tanıtıcı etkinler için çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca meclis üyelerimizden de bu tür etkinlikler için gelebilecek her teklifi de açığız. Birçok defa dile getirdiğimiz gibi Düzce olarak bir markamız yok. Düzce adı geçince insanların zihninde net bir algı oluşmuyor. Bu algısızlığı hep beraber kırmak gerekiyor. Bu yüzden Antalya'daki Yörex fuarından sonra Düzce kabağını ve bu kabaktan yapılan diğer mamulleri bir marka etrafında birleştirme fikri oluştu. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi, Lokantacılar Odası, Gümüşova Ziraat Odası, Profesyonel Aşçılar Derneği, Ulviye Dikmen ve Kent Konseyi Meclisi ile çalışmalar yapıyoruz. Dün Üniversitede bir tanıtım çalışması yaptık. Bu çalışmalar farkındalık yaratarak ileride talep oluşturmak için. İnşallah bu konuda bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. 9-12 Aralık tarihlerinde Düzce Valimiz ve Kültür ve Turizm Müdürümüzün de eşlik ettiği bir delegasyon ile Katar'a gittik. Doha Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile burada çok samimi görüşmelerde bulunduk. Büyük yatırımcı şirketler ile görüştük ve Düzce'de yatırım yapmaları ve diğer işbirlikleri için hazır olduğumuzu ifade ettik. Bu tür dış gezilerde amacımız orta ve uzun vadede Düzce'ye menfaat sağlamaktır. Yüzde 5 oranında Odamızın ortaklığı bulunduğu ABİGEM A.Ş'nin genel kurulu yapıldı. Arkadaşlar bana de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini uygun gördüler.Bu şekilde bölge Odalarımızın yer aldığı tüm oluşumlarda bulunmamız ve söz sahibi olmamız gerekiyor. Odamızda Sigortacılıkla meşgul olan üyelerimizle bir araya geldik. Toplantıda sektör sorunlarını gündeme getirirken, çözüm önerileri ve odamızdan beklentilerini de not ettik. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımlarıyla gerçekleştirilen Sakarya'nın Yıldızları Ödül törenine katılım sağladık" ifadelerine yer verdi.

Meclis Toplantısı, Meclis üyelerinin karşılıklı yeni yıl kutlamalarıyla sona erdi.