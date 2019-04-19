DTSO 60. yılını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, odanın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmadı "Aldığımız emaneti daha ilerilere taşımak için geceli gündüzlü çalışıyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) 60. Yıldönümü kutlaması Düzce Teknopark'ta gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını Nisan 1959'da dönemin Belediye Başkanı Süleyman Kuyumcu'nun teşvikleriyle, iş insanı Afer Tütüncüoğlu'nun önderliğinde, Düzce Belediyesi binasında kendilerine tahsis edilen büroda kurulduğunu belirterek “1959 yılından bu güne kadar Düzce Ticaret ve sanayi Odası'nın bölgenin en prestijli odası olma idealine hizmet eden tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlardan aldığımız emaneti daha ilerilere taşımak için geceli gündüzlü çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli ise “Bölgemizin en güçlü odalarından biri olma yolunda 1959 yılında kurucu başkanımız Afer Tütüncüoğlu önderliğinde kurulmuş, günümüzde de o şevk ve iradeyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bizim itici gücümüz üyelerimiz. Üyelerimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda hem fiziki anlamda hem de mental anlamda odamızda birçok yeniliğe imza attık. Bu ve benzeri inovasyon çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bugün burada 60. Kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz ticaret ve sanayi odamızı, sizlerin de katkılarıyla çıkarılabilecek en üst seviyelere çıkarmaya gayret edeceğiz. Düzce belediye hizmet binasından, şu an halen faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz binamıza kadar olan serüvenimiz içerisinde önceki dönemlerde danışman olarak hizmet ürettiğim odamızda sizlerin teveccühleriyle bugün meclis başkanı olarak görev alıyorum. Sorumluluklarımızın ağır, kat etmemiz gereken mesafenin zor olduğunun bilincindeyiz.

Hem meclisimiz, hem de yönetimimiz emin adımlarla, güçlü hamlelerle odamızın ve üyelerimizin menfaatlerini sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

60. yıl kutlama programında eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Ahmet Güney, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı da tebriklerini belirten konuşmalar gerçekleştirdiler.

Toplantı, Eski Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, Düzce'ye önemli katkıları olan firmalar, eski personel ve protokol mensuplarına plaket takdimiyle sona erdi.