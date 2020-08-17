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DTSO Başkanı Şahin, “21 yıl önce yaşanan acı bir daha yaşanmasın”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Şahin mesajda; “21 yıl önce bölgemizde meydana gelen büyük felaketten on binlerce vatandaşımız etkilenmiş, kimi evsiz kalmış, kimi yıkılan binaların altında kalarak can vermişti. Devletimiz cansiperane şekilde bölgeye sahip çıkarak yaralarımızın hızla sarılabilmesi için çalışmalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kısa zamanda depremin izleri silinerek yeniden bir şehir inşa edilmiş, geride kalan vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bugüne geldiğimizde, devletimizin özverisi ve yapılan tüm teknik çalışmaların neticesi olarak hızla gelişen bir Düzce ortaya çıkmıştır. 21 yıl önce yaşanan bu büyük acının bir daha yaşanmamasını temenni ederek, felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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