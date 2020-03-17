DTSO Başkanı Şahin, 3 maddelik öneri paketi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, korona virüs önlemleri kapsamında ülke genelinde uygulanan bazı tedbirlerin iş dünyasını dolaylı veya dolaysız olarak maddi zarara uğramakta olduğunu belirterek TOBB'a 3 maddelik öneride bulundu.

Dünya genelinde pandemi durumunda olan Covid-19 yeni tip Korona Virüs önlemleri kapsamında ülke genelinde uygulanan bazı tedbirler dolayısıyla iş dünyası dolaylı veya dolaysız olarak maddi zarar uğramakta bu konu hakkında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası TOBB'un yönlendirmesiyle üç maddelik önlem paketini TOBB'a yönlendirdi.

DTSO Yönetim Kurulu Tuncay Şahin maddeleri şu şekilde sıraladı; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden de bir yazı elimize ulaştı ve yaşanan bu olumsuzluklardan dolayı çözüm önerileri istendi. Bizler de bu önerileri düzce iş dünyası adına TOBB'a bildirmeye karar verdik. Birinci madde, vergi - SSK gibi ödemeler, virüs nedeniyle direkt ya da dolaysız bir şekilde etkilenen ve gelir kaybına uğrayan işletmelerin vergi ve kanuni ödemelerinin uygun görülecek bir tarihe ertelenmesi ya da ödeme kolaylığı sağlanması. İkinci madde, işletme ve yatırım kredileri taksitleri, daha önce kullandırılmış kredi ödemelerinin ötelenmesi, durumla ilgili gelir kaybı yaşayan işletmelere sıfır faiz ile KGF destekli 6 ay geri ödemesiz ek kredi sağlanması. Üçüncü madde, idari izinli sayılan personel maaşlarıdır. Virüs nedeni ile idari izinli sayılan personellerin maaş ve SGK Prim ödemelerinin devlet tarafından işsizlik fonundan karşılanması” şeklinde konuştu.