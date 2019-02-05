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DTSO Başkanı Şahin, Darülaceze'de Düzce'yi tanıttı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, geçtiğimiz günlerde Darülaceze’de düzenlenen ve iş insanlarının bir araya geldiği "Darülaceze Buluşmaları" programına kurumun Düzceli Başkanı Hamza Cebeci’nin daveti üzerine katılarak burada hazır bulunan işadamlarına Düzce’yi tanıttı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, geçtiğimiz günlerde Darülaceze'de düzenlenen ve iş insanlarının bir araya geldiği "Darülaceze Buluşmaları" programına kurumun Düzceli Başkanı Hamza Cebeci'nin daveti üzerine katılarak burada hazır bulunan işadamlarına Düzce'yi tanıttı.


Yaklaşık 250 katılımcının hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç konuşurken, toplantıda söz alan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Turizm, Tarım ve Sanayi alanlarında hazırlanan sunumlar üzerinden Düzce'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Şahin, konuşmaların ardından iş insanlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bire bir temasta bulunan iş insanlarını ilimize davet etti.


Şahin programla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Ulaşabildiğimiz her noktada ilimizi tanıtmaya, katma değeri yüksek yatırımları ilimize çekmeye gayret ediyoruz. Darülaceze buluşmalarında da Sayın Hamza Cebeci'nin nazik davetleriyle bu imkanı bulmuş olduk. Burada hazır bulunan iş insanlarına ilimizdeki yatırım fırsatlarını aktardık. İlimizin Ankara ve İstanbul arasındaki en önemli yatırım alanlarından biri olduğunu, lojistik, iş gücü ve devlet teşvikleri bakımından büyük avantajlar sağlandığını kendilerine aktardık. Konuşma sonrasında da yoğun ilgileriyle karşı karşıya kaldık. İstanbullu iş insanlarımızın ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kendilerini Düzce'ye davet ederek fırsatları yerinde görmelerini tavsiye ettik" ifadelerini kullandı.

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