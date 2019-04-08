DTSO Başkanı Şahin, “Düzce'nin avantajlarını anlattık”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, bir yıl içerisinde yurtiçi ve yurtdışı temaslar ile iş ortaklıklarının sağlandığını, sanayi üniversite işbirliği sayesinde yeni ve faydalı projelerin geliştirildiğini ve Düzce'nin avantajlarının her platformda anlatıldığını söyledi.

DTSO Yönetim 1 yıllık görev süresini doldurdu. DTSO binasında düzenlenen toplantı ile bu süre zarfından yapılan çalışmalar hem kurul üyeleri hem de basın mensupları ile paylaşıldı. Bir yıllık süre içerisinde önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizen Şahin, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen 44 organizasyonda Düzce'yi temsil ettiklerini, yatırımcı çekme noktasında girişimlerde bulunduklarını ve Düzce'nin avantajlarını yatırımcılara aktardıklarını söyledi.

Bir yıl içinde 30 eğitim ve seminere ev sahipliği yaptıklarını belirten Şahin, turizm, tarım ve sanayi alanlarında kamusal ve ticari diyaloglar kurarak amaçlarını dillendirdiklerini vurguladı.

“Somut adımlar atıldı”

DTSO Başkanı Şahin, amaçlara yönelik atılan somut adımları şöyle sıraladı: “Türkiye'de odalar bünyesinde bir ilk olan Bilim ve Teknoloji Komisyonunu kurduk. Komisyonumuza Düzce TEKNOPARK'ın içerisinde bir alan tahsis ederek, komisyondaki öğrencilerimizin ve iş insanlarımızın bu alanda çalışmalarını yapabilmelerine olanak sağladık. Proje sahibi gençlerimize ilerleyen süreçlerde melek yatırımcı konularında destekler sağlayacak, projelerinin gelişimi için kendilerine mentörlük katkısı vereceğiz. Düzce Üniversitesi'nin ilgili birimleriyle tam koordineli şekilde projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği konusuna da azami destek veriyoruz. Alternatif tıp alanında kullanılan bu aromatik bitkiler Düzce'de belirlenen pilot bölgelerde yetiştirilerek Dü Life markası altında son kullanıcıya ulaştırılıyor. DÜBİT'in de katkılarıyla Düzce Kabağı'na coğrafi işaret kazandırmaya çalışıyoruz. Düzce Kabağının bilinirliğini arttırmaya çalışıyoruz.”

“Katar ve Ürdün'de temaslar”

Düzceli işadamlarının yurtdışında ticari alanda var olmasını sağlamak adına da önemli işlere imza attıklarını kaydeden Tuncay Şahin “Valimizle birlikte özellikle Katar ve Ürdün'deki temaslarımızda Düzce'ye yatırım çekmek, Düzceli iş insanlarımızın orada ticaretini geliştirmek adına adımlar attık” dedi.

“Hedef a grubu”

DTSO'nun C Grubu akreditasyona sahip oluğunu hatırlatan Şahin, ilk etapta B'ye daha sonra da A sınıfına geçirmeyi hedeflediklerini dile getirerek “Bu yoldaki en önemli adımlardan biri de yerel fuar düzenlenmesi idi. Biz de başta Düzce Valiliğimiz olmak üzere diğer paydaş kurumlarımızla birlikte ilk Düzce Fuarını düzenliyoruz. Bu fuarda oluşacak olan sinerjiye göre ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı fuarlar da düzenleyeceğiz” diye konuştu. TOBB tarafından başlatılan Nefes Kredisi kampanyasına oda olarak destek verdiklerini belirten Şahin, üyelerin uygun finansa ulaşması için ellerindeki kaynakları sisteme dahil ettiklerine işaret etti.

“Katma değeri yüksek tesisler”

Katma değeri yüksek sanayi tesislerini Düzce'ye kazandırmaya gayret ettiklerini dile getiren Tuncay Şahin “Özellikle Çilimli OSB için Valimizle birlikte Orman Ürünleri Sanayicilerinin ve perakendecilerinin bir arada olabilecekleri bir alan düşündük. Bununla ilgili gerekli toplantı ve bilgilendirmeleri yaparak iş insanlarımızı bu bölgede yer almalarını teşvik ettik. Bu ay sonunda konuyla ilgili nihai açıklamayı sayın valimizle birlikte yapacağız” şeklinde koşuntu.

“1 yılda 10 proje”

Oda bünyesinde proje ofisi oluşturarak 1 yılda 10 adet proje geliştirdiklerini söyleyen Şahin “Projelerimiz kapsamında Düzce Meslek Yüksek Okulumuza 25 adet bilgisayar, 2 Adet CNC cihazı, 3 boyutlu yazıcı gibi malzemeler kazandırdık. Bu atölyelerde şu anda proje kapsamında yaklaşık 300 kişi CNC programla eğitimi alıyor. Yine geliştirdiğimiz projelerden bir tanesi de dijital pazarlama eğitimi oldu. Üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Brode üretiminde ülkemizde en güçlü üretim alanına sahip olmamıza rağmen gerekli teveccühü göremiyorduk. Bu sektördeki firmalarımızı bir araya getirerek dernekleşmelerini teşvik ettik ve bir UR-GE projesine dahil ettik. Sektörün sorunlarına ortak adımlarla çözüm aramaları konusunda kendilerine destek oluyoruz. Nistihdam konusunda yaşanan sıkıntının aşabilmesi için Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ile ortak proje geliştirdik. Bu proje ile brode tasarımcıları yetiştirerek sektöre kazandıracağız. Aşçılık alanındaki nitelikli istihdam eksiğini kapatmak amacıyla da Mektepli Kadın Şefleri İmalata Hazırlıyoruz isimli proje geliştirdik. Proje Ortağı sıfatıyla toplamda 8 ayrı projeye katkı veriyoruz. Proje ortağı olduğumuz ve Ankara Sanayi Odası'nın gerçekleştirdiği proje 1 Nisan 2019 itibariyle başladı. Bu projede İspanya Odaları ile kapasite geliştirme ve karşılıklı iyi uygulamaların paylaşılması faaliyetleri olacak” dedi.

“Bakanlık ve kurumlardan talepler”

Şahin bakanlık ve kurumlardan taleplerini de şöyle sıraladı: Jandarma Uzman Okulu açılması, İlimizin Savunma Sanayi'nde pilot bölge yapılması, ilgili alanlarda yasal düzenlemelerin yapılması, Tıbbi Aromatik Bitki ve Organik Tarım OSB kurulması, ilgili ürünlerin yetiştiriciliğine teşvik sağlanması, Mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin iyileştirilip sanayi yatırımlarının güçlendirilmesi, bu sayede 15.000 ek istihdam alanı oluşturulması, Bölgesel Fuar alanı kurulabilmesi için kamu arazilerinden uygun olan bölgeye yer tahsisi yapılması.”

“Azalan prestiji düzelttik”

DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli ise Odanın azalan prestijini düzeltmek, mevcut seviyesinin üstüne çıkarmak için ciddi bir mücadeleye giriştiklerinin altını çizdi.

Ulusal düzeyde geliştirdiğimiz projeler, üye odaklı hizmet standartlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi, bölge odaları ile olan sıcak temaslar sayesinde yeni diyalogların geliştirildiğine işaret Eden Dertli, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin önemine de vurgu yaptı.

Ahmet Dertli 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 14:30'da Düzce Teknopark'ta 60. Yıl kutlamasının yapılacağının hatırlatarak “Yine 26 Nisan'da Topuk Yaylasında bölge odalarımızla bir araya geleceğiz. 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde ise Düzce'de ilk kez fuar organizasyonu gerçekleştireceğiz. Dolu dolu bir Nisan ayı bizleri bekliyor. Siz değerli üyelerimizin organizasyonlarımızda bizleri yalnız bırakmamanızı rica ediyoruz” dedi.