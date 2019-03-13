DTSO Başkanı Şahin ek istihdam destekleri anlattı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri yapıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Zaman zaman gerçekleştirdiğimiz bu seminerde amacımız ihracat yapan firmalarımızın yasal prosedürleri ve değişen yönetmelikleri daha çabuk öğrenmeleri, bu sayede de zaman kazanmalarına vesile olmaktır. Bugün eğitim öncesinde sizlere devletimizin başka bir konudaki müjdelerinden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde TOBB'da gerçekleştirilen bir toplantıda İstihdam Seferberliği 2019 programının detayları açıklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin işbirliği ve koordinasyonuyla yürütülecek olan kampanyada işletmeler yapacakları ek istihdamlarla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de düşük maliyetlerle işgücüne erişme fırsatı yakalayacaklar. İstihdam Seferberliği 2019 programında özetle; İşçi ücret desteği, SGK ve vergi desteği, İşbaşı eğitim destekleri, SGK prim ve vergilerini düzenli ödeyenlere ekstra indirimler gibi birçok destek sağlanmaktadır. Tüm bu destekler ve detaylarına www.istihdamseferberligi.org adresinden ulaşılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Şahin'in konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçılar Birliği, Türk Eximbank yetkililerinin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.