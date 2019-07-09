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DTSO Başkanı Şahin, ekonomi konferansına katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve TOBB iş birliğinde Lefkoşa’da düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve TOBB iş birliğinde Lefkoşa'da düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı'na DTSO Başkanı Tuncay Şahin'de katıldı.


Forum hakkındaki görüşlerini dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, bu kalkınma esnasında da özellikle Türk sanayisi ve ticaret erbaplarının bu gelişime destek vermesi büyük önem taşıyor. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katılım sağladığımız Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansında da bu konulara işaret edildi. Ülkemiz ve Düzce adına da farklı iş alanlarında birçok fırsatın olduğu KKTC'de ekonomik hayatın gelişmesi için biz de oda olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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