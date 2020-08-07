DTSO Başkanı Şahin fındık açıklaması

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan fındık ve 2020 yılı hasat dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Şahin açıklamasında “İlimizin ihracat kalemleri arasında ilk sıralarda yer alan fındığın yeni sezon hasat dönemi gelmiş, geçim kaynağı fındık olan üreticilerimizin telaşı da başlamıştır. Özellikle hasat döneminde yaşanan mevsimlik işçi sorunları, hasat sonrası kurutma ve satışa hazır hale getirme dönemi gibi dönemlerde Düzce Valiliğimiz, Düzce İl Sağlık Müdürlüğümüz, Ticaret Borsamız ve bizler üzerimize düşen görevleri her dönem olduğu gibi bu dönemde de yerine getireceğiz. Fındık ihracatında bölge lideri olan üyelerimizin uyarılarını tüm üreticilerimizin dikkate almalarını rica ediyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzün açıklamış olduğu hasat dönemlerinden önce ve yanlış hasat teknikleriyle yapılacak olan mahsul alımları hem ihracatımıza hem de üreticinin kazancına zarar verecektir. Bu vesileyle gerek üreticilerimize gerekse fındığı işleyip uluslararası pazarlara taşıyan üyelerimize yeni sezon fındık hasadının hayırlar ve bol kazançlar getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.