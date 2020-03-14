İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DTSO Başkanı Şahin: Fırsatçılara geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, son günlerdeki spekülasyonlar ve bazı firmaların hijyen malzemelerinde fahiş fiyat uyguladığı söylentileri üzerine TOBB tarafından gerçekleştirilen açıklama hakkında bilgi verdi.


Şahin açıklamasında; “Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalık sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında Birliğimize şikayetler ulaşmaktadır. Bu çerçevede, çalışma alanımızda tespit edilen bu tür işletmelerin, Odamız Disiplin Kuruluna sevk edileceği ve haklarında " Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı hususu bilgilerinize rica olunur” ifadelerini kullandı.


Tuncay Şahin, fırsatçılık yapan herhangi bir üyeye, özellikle bu hassas dönemde göz yummayacaklarını ve oda olarak alınabilecek en sert tedbirleri alacaklarını da sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.