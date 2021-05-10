İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DTSO Başkanı Şahin, “Hisarcıklıoğlu'nun yanındayız”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hakkında çıkan haberi kınadı “Dün olduğu gibi bugün ve yarın da TOBB Başkanımızın yanında olacağımızı beyan ediyoruz” dedi.


DTSO Başkanı Tuncay Şahin, ulusal bir haber sitesinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimi ile ilgili çıkan haber ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.


Şahin açıklamasında; “Kuruluşu yasalar ve ilgili düzenlemelerle olan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu konumundaki TOBB'nin, tüm iş insanlarının desteğini arkasına almış olan, dünya çapında iş çevrelerinde söz sahibi olan Rifat Hisarcıklıoğlu'nu hedef alan mesnetsiz ve çirkin haberi esefle kınıyorum. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanında olacağımızı beyan ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.