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DTSO Başkanı Şahin, “İhracatta rekor seviyeye ulaştık"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce’de Temmuz ayında ihracat rakamının rekor seviyeye ulaştığını belirterek “İlimizin ihracat rakamlarının artmasında emeği geçen sanayicilere teşekkür ediyorum” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de Temmuz ayında ihracat rakamının rekor seviyeye ulaştığını belirterek “İlimizin ihracat rakamlarının artmasında emeği geçen sanayicilere teşekkür ediyorum” dedi.


TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Düzce'den Temmuz 2020 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 98,9'luk rekor bir artış yaşanmış ve ihracat rakamımız 27 milyon 940 bin Dolar'a ulaştı.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, ihracat rakamlarının rekor seviyeye geldiğini belirterek “Tüm dünyanın pandemi dolayısıyla üretim ve satış noktasında yaşamış olduğu sıkıntılar kamuoyuna sıklıkla yansırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve sanayici temsilcilerinin anlık koordinasyonu, alınan hızlı önlemler ve destek paketleri sayesinde tüm yurtta adeta üretim seferberliği oluşmuş, sanayimizin bacaları tütmüş ve çalışanımız evine ekmek götürmeye devam etmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Temmuz 2020 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 98,9'luk rekor bir artış yaşanmış ve ihracat rakamımız 27 milyon 940 bin dolar artış göstermiştir. Bu tarihi rekor artışta emeği geçen sanayicilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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