DTSO Başkanı Şahin, nefes kredisi detayları açıklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin nefes kredisi detaylarının açıklandığını duyurarak, “6 milyar 250 milyonluk bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor” dedi.

Korona Virüs Pandemisi ile mücadele kapsamında esnaflara nefes kredisi verilecek. Verilecek olan nefes kredisinin detayları ise belli oldu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, nefes kredisinin detaylarını açıkladı. Başkan Şahin, “TOBB geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi 'Nefes Kredisi' tekrar başladı. TOBB'un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve özel bir bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından atıldı. TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisinde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi'de üst limit illere göre 50 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL'lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak” dedi.

Nefes Kredisini nasıl alacaksınız?

27 Nisan Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan başvuruların da nasıl yapılacağını açıklayan Şahin sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye olan cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, banka üzerinden krediye başvurabilecek. Başvuru için gereken faaliyet belgesi, TOBB'a bağlı oda ve borsaların tamamından online olarak alınabilecek.”