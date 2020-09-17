DTSO Başkanı Şahin TOBB Konseyinde konuştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çevrim içi toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde TOBB Çevrimiçi Toplantı Yönetimi Sistemi üzerinde gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısında söz alan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, bölge iş insanlarının sorun ve taleplerini Hisarcıklıoğlu'na iletti. Şahin; “Yaşanan pandemi süreci hem üretimde bazı aksaklıklara neden olmuş, hem de ülkemizin en önemli ekonomik verisi olan ihracata olumsuz etkileri olmuştur. Devletimizin açıklamış olduğu ekonomik önlemlerin yanı sıra Eximbank ve diğer kamu kaynakları da ihracatçılarımıza destek olmuştur. Sanayicilerimizin beklentisi bu zorlu dönemde devletimizin ihracat ürünlerine uyguladığı komisyon konusunda da indirime gitmesi olacaktır. Kamu kaynaklarının yanı sıra TOBB aracılığıyla üyelerimize sunduğumuz ucuz finansman konusunda çok güzel geri dönüşler aldık. Temmuz ayı sonunda üyelerimize 2.5 Milyar TL gibi bir rakam kullandırdık. Bu noktada sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geri ödeme süreci yaklaşması dolayısıyla üyelerimizden yeni bir öteleme talebi gelmektedir. Bu noktada kamu bankalarımız ve anlaşmalı olduğumuz özel bankalarla yeniden öteleme konusunda bir görüşme yapılabilirse üyelerimizin menfaatine olacaktır. Yine üyelerimizin bir beklentisi de vergi sicil affı ve kamusal ödemelerin ötelenmesi. Devam eden pandemi süreci dolayısıyla özellikle hizmet sektöründe yaşanan ciddi daralma dolayısıyla üyelerimizin bu yönde bir beklentisi oluştu. Bu konuda da daha önce bakanlık nezdinde yaptığımız girişimler gibi yeniden bir görüşme yapılarak üyelerimize müjdeler vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Şahin'in yönelttiği sorulara cevaben; “Eximbank'ın uyguladığı komisyon oranlarında yeni bir düzenleme yapıldığını ve ihraç ürünlerinden bundan sona %1 olarak uygulanacağını üyelerimize aktarabiliriz. İlk müjdemizi bu şekilde verebiliriz. Pandemi sürecinde üyelerimize kullandırdığımız finansman kaynakları konusundaki talebi de sıklıkla alıyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlanır sonuçlanmaz sizlerle paylaşacağız ve sizler de üyelerinize bu durumu aktarabileceksiniz. Sicil affı ve vergi-SGK ötelemesi konusunda acele etmemize gerek yok. Sürecin ne kadar süreceği belli değil. Şu anda sicil affı veya yapılandırma yapılsa üyemiz bu yapılandırmada da ödeyemese daha zor durumlara düşebilir. Bunun makul olanı önümüz açıldığında, piyasalar ve sosyal hayat normale döndüğünde yapılmasıdır. Özellikle daralma yaşayan sektörlere yönelik bu uygulama kısmi olarak da olsa olabilir. İlgili bakanlıklarımızdan talepte bulunacağız” ifadelerini kullandı.