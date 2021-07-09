DTSO Başkanı Şahin turizm zirvesine konuk oldu

Tu-Ar sürdürebilir turizm zirvesine konuk oldu. Şahin,

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde turizmde yeni fikirler oluşturmak üzere bir araya gelen isimlerin oluşturduğu bir sivil girişim olan Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu'nun düzenlediği 1. Tu-Ar Sürdürebilir Turizm Zirvesi'ne video konferans yöntemi ile konuk oldu.

Programda konuşan Tuncay Şahin, Düzce'de dört mevsim turizm imkanı olduğunu belirterek “İklimi, zengin doğal kaynakları, bozulmamış çevresi, tarihi ve kültürel varlıkları, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, coğrafi konumu nedeniyle ana pazarlara yakınlığı, bir üniversite kenti oluşu, genç ve dinamik nüfusu, alternatif turizme uygunluğu ve dört mevsim turizm imkanları ile bölgenin turist çeken merkezidir. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını turizme kazandırmak, toplumda turizm bilinci oluşturmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek amacıyla 2021 yılının Düzce Turizm Yılı olarak kutlanması ve yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin bu yönde planlaması, uygulanması ve koordinasyonun sağlanmasına karar verildi. Doğa turizmi başta olmak üzere, kültür turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi ve alternatif turizm olanakları ile Batı Karadeniz'in ayakta kalan tek antik kenti olan Purusias ad Haypium Düzce'nin yerel ve ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Karadeniz kıyısındaki ilçemiz Akçakoca deniz ve doğanın buluştuğu mavi bayraklı plajları ile şirin bir ilçemizdir. Düzce'nin yaylaları, şelaleleri, Efteni Milli Parkı mutlaka görülmesi gereken lokasyonlardır. Buralara bir kez gelen ziyaretçilerimiz mutlaka tekrar gelmeyi planlamaktadırlar. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübünün işlettiği Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri Fenerbahçe dışında Dünyanın bir ülkesinden gelen futbol kulüplerinin de tercihi olmaktadır. Düzce bugüne kadar sahip olduğu doğal güzellikleri gerektiği gibi tanıtmayı başaramamıştır, ancak bu durumu bundan sonraki aşamalarda lehimize olarak değiştireceğimize inanıyorum. Biz Oda olarak özellikle Avusturya'dan gelen turizm yatırımcıları ile görüştük ve kış turizmi yatırımı konularında her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.