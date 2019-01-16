DTSO Başkanı Şahin, “Ürdün'deki ticari fırsatlar değerlendirilmeli”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, ticari fırsatları değerlendirmek adına iş adamları ile birlikte Ürdün'e gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Ürdün'e gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ürdün'de gerçekleştirdikleri toplantılarda bu ülkedeki önemli fırsatları görme şansı bulduklarını belirten Tuncay Şahin, "Ürdün'de ciddi bir potansiyel var. Düzce'de üretilen birçok ürünün pazarı bakir durumda. Ürdün'ün ihracat anlamında kotasının olmaması da ciddi bir fırsat. Buradan göndereceğimiz herhangi bir malı dünyanın her yerine kotasız şekilde ulaştırabiliyorlar. Amman Ticaret ve Sanayi Odası'nda 400'e yakın işadamıyla bir araya geldik. Otomotiv Yan Sanayi, Orman Ürünleri, Metal, Makine ve Tekstil Sanayi alanlarında faaliyet gösteren işadamlarına Düzce'yi ve imkanları aktardık. İşadamlarının haricinde Ürdün Ticari Ataşesi ile de görüşmeler yaptık. Kendisi, Düzceli işadamlarına burada iş yapmaları durumunda yardımcı olacaklarının sözünü verdiler. Biz heyet olarak ön ziyaret ve görüşmelerimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte işadamlarımızdan oluşan bir heyetle birlikte gidip oradaki imkanları değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun haricinde de hem turistik hem de eğitim anlamında birçok görüşmeler yaptık. Düzce için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.