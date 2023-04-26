DTSO ile Düzce Belediyesi ortak hareket edecek

Faruk Özlü, kentin her noktasında proje geliştirdiklerini bu projelerde DTSO ve Düzceli iş insanlarından destek beklediklerini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, DTSO yönetim kurulu ve meclis üyelerini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret programında DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın yanı sıra Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Taştepe ve Metin Topal, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri hazır bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin her noktasında farklı projeler geliştirdiklerini, projelerde DTSO ve Düzceli iş insanlarından destek beklediklerini söyledi. Özlü, Konuralp'te devam eden kazı çalışmaları, içme suyu projeleri, asar projesi, kent estetiği projeleri gibi birçok proje ile ilin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Başkan Özlü, turizm alanında belediye olarak tanıtım çalışmalarına önem verdiklerini fakat yatırımcılardan da Düzce'de konaklama tesisleri açısından yatırımlar yapmalarını beklediklerini belirterek, DTSO üyelerinden bu konuda adımlar beklediklerini de sözlerine ekledi.

“Turizm Masası kurduk”

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ilde turizmin gelişmesi için katkı sunduklarını belirterek, “Turizm konusunda odamızda turizm masası oluşturduk. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuarında da ilimizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Kurmuş olduğumu turizm masası ile ilimizdeki turizm destinasyonları ile yatırımcıları eşleştirmeyi, yatırımcıların sorunlarına destek olmayı ve yatırımlarını en kısa sürede hizmete alabilmeleri için ön ayak olmayı planlıyoruz. Bu birime işinde iyi olan bir arkadaşımızı görevlendirdik ve hızlıca çalışmalarına başladı. Fuarında turizm bakanımız ile ayaküstü sohbet etme şansı bulduk. Beyköy-Abant yolu için kendisinden destek istedik. Kendisi de bu konuda adım atılabileceğini, en kısa zamanda bir araya gelerek soruna çözüm üretmek üzere bizi Ankara'ya davet etti” dedi

“Gümrük Müdürlüğü önemli sorunumuz”

Bıyık, Gümrük Müdürlüğü ile ilgili bazı sorunlar yaşadıklarını bildirerek “Bunun haricinde bizim en önemli sorunumuz Gümrük Müdürlüğü. Bu konuda da belli bir aşamaya kadar geldik. Şu an Gümrük Müdürlüğü için belirlediğimiz yer açısından bazı sorunlarımız var. İstişarelerle bu sorunu da aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara ayağında yapılması gereken herhangi bir konu olduğunda kendisinin konuya dahil olacağını belirten Faruk Özlü, yerelde çözülebilecek konularda da DTSO ile birlikte hareket edeceğini ifade etti. Özlü, OSB yönetimi, DTSO Yönetimi ve Düzce Belediyesi olarak en kısa zamanda bir araya gelinmesi ve Gümrük Müdürlüğü'ne yapılacak olan yer tahsisi konusunun netleşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Meclis Başkanı Tanju Acar, DTSO ve Düzce Belediyesi'nin ortak hedefinin kentte yaşayanlara hizmet olduğuna işaret ederek, istişare ortamının ve ortak projelerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaret programının devamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği projeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.