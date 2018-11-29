DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel'in oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin eğitime ayrı bir önem verdiklerini belirterek “Bildiğiniz üzere, eğitime çok önem vereceğimizi her yerde ifade ediyoruz. Bunu da yaparken oda üyelerimizin en çok ihtiyacı olan eğitimleri seçmeye özen gösteriyoruz. Bu anlayışımız yönetimde olduğumuz sürece devam edecektir. Bu kapsamda Temel İş Hukuku ve Özlük Dosyası Eğitimi verdik. Çünkü bu konuları bilmeyen üyelerimiz daha fazla iş davaları ile karşılaşıyorlar. Bunu 20 şer kişilik 3 grupta yapmayı planladık, tahminimizden daha fazla talep oldu. Bu eğitimde çok güzel tepkiler aldık. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Şu anda bir çalışma daha başlattık. Bu da Dijital Pazarlama Eğitimi. Oda üyelerimizin büyük bir bölümünün sosyal medya ve dijital pazarlama ile ticaret yapmanın önemi konusunda bilinçli olmadığını gördük. Bu eksikliği kapatmak, sosyal medya ve dijital pazarlama kanallarını kullanarak üyelerimizin satışlarını arttırmalarını, yeni müşteriler ve pazarlar edinmelerini istiyoruz. Şu anda bu konuda proje birimimiz bir hazırlık yapıyor. Önümüzdeki aylarda inşallah bu eğitimi vereceğiz” diye konuştu.

Şahin, Sancaklı Mobilya, Doğu Marmara KOBİ'lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Yarışmasında ön elemede seçilen 100 firma içerisinde ilk 10'a girmeyi başardıklarını bildirerek “Yapılan ödül programına biz de katıldık ve kendileri ile gurur duyduk. Kendilerini bu başarılarında dolayı kutluyoruz. İnovasyon ve AR-GE çalışmasının önemini tekrar vurgulamak istiyoruz. Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın oluşturduğu Yüksek Hızlı Trenin Düzce-Bolu güzergahına çekilmesi projesi için yapılacak olan çalıştayın basın lansmanı odamızda gerçekleştirildi. Bu projenin olması durumunda Düzce'nin çok şey kazanacağına yürekten inanıyoruz. Ayrıca, projenin daha çok gündeme gelmesi amacıyla çevre illerimizde de birçok programa Ayhan hocamızla katılarak destek sağladık” şeklinde konuştu.

“Okulun kesin kabulü gerçekleşti”

Tuncay Şahin, TOBB tarafından yaptırılan okulun kesin kabulünün yapıldığını belirterek “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ve toplamda 108 kursiyerin katılım sağladığı Hijyen Eğitimimizi tamamladık. Eğitimin olmasında katkısı olan Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Saydam ve Meclis Üyemiz Hasan Arslan'a teşekkür ediyoruz. TOBB Okulumuzun kesin kabulünü gerçekleştirdik. Geçen hafta TOBB İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş ve TOBB Okulumuzun Müdürü Ümit Kemal Şen bizleri ziyaret etti. Okulun tüm işlemlerinin tamamlanarak teslimin yapıldığını ifade ettiler. İnşallah önümüzdeki süreçte TOBB Başkanımızın da katılımlarıyla açılışını yapmak da nasip olur.

BTSO'da gerçekleştirilen Doğu Marmara Üniversite-Sanayi Konsorsiyumu toplantısına katıldık. Burada bizim zaten burada en çok mücadele ettiğimiz konu olan Üniversite-Sanayi İşbirliğinin bölge olarak da uygulanması için atılacak adımları konuştuk.

Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizle birlikte yeni atanan Cumhuriyet Başsavcımız Sedat Çelik, Yeniden Baro Başkanı Seçilen Azade Ay ve Kızılay Düzce Şubesi Başkanlığına atanan Halil Aydın'ı ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledik. Bizlere katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Meclis Başkanımız Ahmet Dertli ve Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar hocamızla birlikte BTSO Meclis toplantısına katıldık. Burada hem bölgesel ortak sorunlarımızı hem de Ayhan Şamandar'ın hazırladığı Hızlı Tren Güzergah projesini kürsüye taşıma şansı bulduk. Düzce-Bolu-Sakarya Üniversiteleri işbirliğiyle Üniversite Öğrencilerinin yurt dışında staj imkanları konulu toplantı gerçekleştirdik. Düzce Üniversitesi ve Nobel İlaç işbirliğiyle oluşturulan Dülife markalarının tanıtım toplantısına katıldık. Sanayicilere yönelik teşvik ve muafiyetlerle ilgili bilgilendirme toplantısına katıldık.

MEYBEM Galericiler telafi sınavını tamamladık. Önceki sınavımızda başarılı olamayan arkadaşlarımız için düzenlediğimiz telafi sınavını başarıyla tamamladık.

Odamız bünyesinde düzenlenen TSE Eğitimlerinde üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik branşlarda eğitimler düzenledik. Eğitimin son gününe katılarak katılımcılarımızla sohbet ettik" ifadelerine yer verdi.

Meclis Toplantısı, aylık mizanlar ve yönetim kurulu önergelerinin görüşülmesiyle sona erdi.