DTSO meclis toplantısı video konferansla yaptı

Toplantıya 11 Meslek Komitesinin başkanları da katıldı.

Dünya genelinde yaşanan pandemi dolayısıyla fiziki olarak gerçekleştirilemeyen meclis toplantısı, video konferans olarak, çoğunluk meclis üyeleri ve komite başkanlarının katılımlarıyla yapıldı. Toplantıda üyelerin pandemi dolayısıyla yaşadıkları finansal sorunların çözüm yolları, TOBB ile odalar koordinasyonunda Ekonomi Kalkanı tedbirlerine ek olarak alınan tedbirler ve iş dünyasının kamu kaynaklarından beklentileri sıralandı.

İş dünyasının kamu kaynaklarından beklentilerini açıklayan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, iş dünyası temsilcileri ve TOBB ile yapılan istişareler sonucunda oluşan talep listesini meclis üyelerine aktardı.

Liste şu şekilde oluştu; “Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi, mücbir sebep dışında bırakılan sektör ve alanların da mücbir sebep kapsamına alınması. Bekleyen kamu alacaklarının ödenmesi. Kamu alacaklarına yönelik avans koşullarının basitleştirilmesi. KDV alacağı kadar koşulsuz/şartsız KGF kefaletinin sağlanması. Kredi Garanti Fonu limitlerinin kullandırılması. İhracat Stok Kredisinin açıklanması. Eximbank'ın teminat mektupsuz kredi verebilmesi. Leasing ödemelerinin ertelenmesi. Sanayide ve ticari işletmelerde elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, ortalama tüketim üzerinden faturalandırma yapılmaması. Ticari araçlarda MTV'nin 2020'de kaldırılması. Kar dağıtım kısıtlamasının gözden geçirilmesi.”

Kısa çalışma ödeneği koşullarının basitleştirilmesi; “450 gün prim ödeme şartının tamamen kaldırılması. Uygunluk incelenmesinin kaldırılarak doğrudan onay/kabul sağlanması. Ödeme alt sınırının asgari ücret, üst sınırının asgari ücretin 3 katı yapılması. Ödemelerin PTT Bank yerine maaş hesaplarına yapılması. Sendikal hareketlenmeye yönelik olarak iş bırakma, grev tehdidi ve sözleşmeyi feshedip tazminat talebi konularının dikkatle takip edilmesi. Covid-19'un meslek hastalığı kapsamından çıkarılması. Talebi artan sektörler için esnek çalışma modeli ve geçici iş ilişkisinin önünün açılması. Sınır geçişlerinde karantina koşullarının gevşetilmesi. Vizesi biten şoförlere gri pasaport verilmesi. Serbest çalışan şoförlere (kamyon, otobüs, servis, taksi vb) doğrudan gelir desteği sağlanması ya da ÖTV'siz akaryakıt sağlanması. işyerleri yasal düzenlemelerle kapalı tutulan iş insanlarına yönelik hibe destek ve uzun vadeli kredilendirme çalışmaları yapılması. Sosyal desteklerden faydalanamayan ve Covid-19 salgını dolayısıyla maddi kayba uğrayan vatandaşlarımızın da sosyal destek alabilmelerinin önünün açılması. Giriş çıkış kısıtlaması getirilen bölgelerde işyerleri olanlar için ek destek paketlerinin sağlanması, kredi ve hibelerin temininde öncelik sağlanması. Salgın dolayısıyla istihdamı azaltmayan, üretime devam eden işletmelerin kamusal ödemelerine (vergi, sgk vb) kolaylık sağlanması. Maske dağıtımı işi Devlet Malzeme Ofisi'ne verilmiş durumda. Bu üyelerimizin maske teminini iyice zorlaştıracak. Üretici üyelerimizden oda olarak uygun fiyatla temin edeceğimiz maskeleri kar amacı gütmeksizin kontrollü bir şekilde üyelerimize ulaştırmak istiyoruz. Kiralarla ilgili bir düzenleme de bekliyoruz. Kiracı ve mülk sahibi arasındaki ikili ilişkilerle çözüm aranıyor. Buna belirlenen kural ve yollarla çözüm bulunması her iki taraf için de iyi olacaktır. Her şehrin kendine özgü sorunları ve kısıtlamalardan etkilenme hali var. Şehir mekanizmaları bu önlemleri daha dikkatli almalı ve bu kararlar alınırken iş çevrelerine de sorulmalı. Sağlık ve Özel Eğitim alanlarında üyelerimizin yerel dinamikleri harekete geçirmeleri gerekiyor. Mücbir sebep ve kısa çalışma ödeneği gibi kamu kaynaklı düzenlemelerden bu iki sektörün de faydalanabilmesi için üyelerimizin yerel yönetim ve dinamiklerle iletişime geçerek kamuoyu oluşturması sorunun aşılmasında faydalı olacaktır.”

Toplantıda ayrıca Şubat ve Mart ayı mizanları görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyelerinin beklenti ve taleplerinin de gündeme geldiği meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi.