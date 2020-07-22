DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı, Covid önlemleri alınarak Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, S Plakalar ve Belediyenin uygulamalarının taşımacılık sektöründe ortaya çıkardığı sorunlar ve çözüm yollarını meclis üyeleriyle paylaşarak, mecliste alınan kararın Düzce Belediyesi'ne tavsiye olarak sunulabileceğini ifade etti.

Oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, pandemi süreci ve kontrollü sosyal hayat döneminde bile oda faaliyetlerinin yoğun olduğunu ifade ederek oda olarak yakalanan sinerjinin devamı için canla başla çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

DTSO olağan meclis toplantısı, aylık mizanlar ve raporların görüşülmesiyle sona erdi.