DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Gündem maddelerini meclis üyelerine aktaran Acar, ilk sözü oda faaliyetlerini anlatması için Meclis Katip Üye Murat Sert'e verdi.

DTSO Meclis Katip Üyesi Murat Sert, Ekim Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantı'nın devamında, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası için inşaat komisyonu kurulmasına karar verildi.

Toplantı'nın son kısmında, temmuz, ağustos ve eylül ayları mizanları ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı.