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DTSO üyeleri ilaçlamadan yüzde 20 indirimli faydalanacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, tüm Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 yeni tip Korona virüsü dolayısıyla, oda olarak üyelerine dezenfekte işlemine daha hızlı ulaşabilmesi için, Çetin ilaçlama ve temizlik hizmetleri indirim protokolü Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, tüm Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 yeni tip Korona virüsü dolayısıyla, oda olarak üyelerine dezenfekte işlemine daha hızlı ulaşabilmesi için, Çetin ilaçlama ve temizlik hizmetleri indirim protokolü Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.


Protokol kapsamında, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine ilaçlama uygulamalarında yüzde 20 indirim sağlanacak. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Protokolümüzün taraflara hayırlar getirmesini dilerken, milletimizin de bu illetten bir an önce kurtulmasını niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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