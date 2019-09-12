DTSO üyelerine lisansüstü eğitim imkanı

DTSO binasında gerçekleştirilen imza töreninde, iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, DTSO adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin imzaladı.

Protokol, DTSO'ya kayıtlı üye işletmelerin sahip ve ortakları, DTSO'da çalışan personellerin birinci derece yakınları ile Düzce Üniversitesi Enstitüleri tarafından verilecek lisansüstü eğitimin yürütülmesine ilişkin esasları kapıyor. Eğitimin kapsamı, Enstitüler tarafından her akademik yılbaşında belirlenecek programlar doğrultusunda yürütülecek protokol ile DTSO bünyesindeki çalışanlar, Düzce Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerinde lisansüstü eğitim hakkına sahip oldu.

Düzce Üniversitesi ile DTSO arasında ilk lisansüstü eğitim protokolü 2018-2019 Akademik Yılı'nda imzalanmıştı. 2019-2020 Akademik Yılı için tekrar imza altına alının protokol ile eğitim alanında iş birliğinin sürdürülebilir kılınması amaçlandı.