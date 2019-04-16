DTSO'da savunma sanayisi destekleri anlatıldı

Hem silah konusunda hem de silah tedarikçiliği noktasında deneyimlerimiz var” dedi.

Savunma Sanayi Destekleri, Düzceli İşadamlarına anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; Düzce'nin yıllardır savunma sanayi ve silah alanında çalıştığını ve tecrübelerinin olduğunu belirterek Genel Müdür Mustafa Gürsoy'dan savunma sanayinde girişimcilerin Düzce'de yatırım yapması anlamında yardım talebinde bulundu. Şahin; “Düzce olarak savunma sanayi alanında oldukça tecrübeliyiz. Hem silah konusunda hem de silah tedarikçiliği noktasında deneyimlerimiz var. Ayrıca Düzce konumu itibarıyla da sanayileşemeye açık bir şehir. Hem ilimizin bulunduğu konum hem de tecrübe ve deneyimlerimiz nedeniyle savunma sanayi konusunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan yardım bekliyoruz. Girişimciler noktasında, mevcut yatırımcıların geliştirilmesi ve yeni sanayicilerin çıkması noktasında” diye konuştu.

Savunma Sanayi Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Gürsoy, Düzceli savunma sanayi imalat ve tedarikçi firma sahiplerine Savunma Sanayi Teknolojileri hakkında sanayicilere bilgiler vererek tedarikçi ve imalatçı olarak seçtikleri firmaların özelliklerini anlattı.

Toplantı; Savunma Sanayi yatırımlarından alınacak desteklerin anlatıldığı seminer ile sona erdi.