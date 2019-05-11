DTSO'dan aile iftarı

DTSO tarafından Huzur Tesislerinde Aile İftarı düzenlendi. DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Başkanı Ahmet Dertli ve yönetimi tarafından iftara gelenler kapıda karşılandı. İlahilerin ardından okunan ezan ile iftara katılanlar hep birlikte oruçlarını açtılar. DTSO Başkanı Tuncay Şahin, iftara katılanlara teşekkür ederek göreve geldikleri gönden bu yana yaptıkları çalışmalardan kısaca bahsetti.

Meclis Başkanı Ahmet Dertli'de katılım gösteren herkese teşekkür etti. İftar yapılan dua ile sona erdi.