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DTSO'dan aile iftarı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi tarafından düzenlenen aile iftarında iş adamları ve çalışanlar birlikte iftar açtı.


DTSO tarafından Huzur Tesislerinde Aile İftarı düzenlendi. DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Başkanı Ahmet Dertli ve yönetimi tarafından iftara gelenler kapıda karşılandı. İlahilerin ardından okunan ezan ile iftara katılanlar hep birlikte oruçlarını açtılar. DTSO Başkanı Tuncay Şahin, iftara katılanlara teşekkür ederek göreve geldikleri gönden bu yana yaptıkları çalışmalardan kısaca bahsetti.


Meclis Başkanı Ahmet Dertli'de katılım gösteren herkese teşekkür etti. İftar yapılan dua ile sona erdi.

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